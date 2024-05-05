Есть ли вообще разница между Radeon RX 6000 и 7000

Сборка с RX 6950XT/7900GRE включала также процессор AMD Ryzen 7 7800X3D, оперативную память DDR5 6000 МГц CL36. Так, в игре Avatar: Frontier of Pandora с Ultra-графикой и DX12 разница по среднему FPS между RX 6950XT и 7900GRE была всего 1−2 к/с в пользу последней. В среднем же во всех 13 играх на частоте 2,4 ГГц RX 7900GRE оказалась всего на 6,4% быстрее, чем 6950XT (и иногда потребляет даже больше энергии). Если же исключить Last Epoch, то разница составит 8,7%.

RX 6800 и 7800 XT похожи ещё сильнее, чем RX 6950XT и 7900GRE. Конфигурация же с ними была такая же, как выше. В Starfield с ультра-пресетом в разгоне 7800 XT была уже на 20% быстрее, чем RX 6800, а также на 19% быстрее при частоте 2,2 ГГц. В Last Epoch видеокарта 7800 XT оказалась на 12% лучше, чем 6800, на 2,2 ГГц, в Resident Evil 4 — в разгоне на 20% быстрее и на 16% быстрее при частоте 2,2 ГГц, в PUBG Battlegrounds — на 16% быстрее на 2,2 ГГц и на 19% с разгоном, в Fortnite — на 12% быстрее при 2,2 ГГц и на 16% быстрее с разгоном.

RX 6650XT и 7600 являются практически одинаковыми по частотам видеопамяти и другим характеристикам. В игре Avatar: Frontier of Pandora с высоким пресетом обе модели оказались максимально близки по производительности, а разгоне результат вообще один и тот же. Игра Last Epoch шла с ультра-пресетом и DX11, в ней с 2,4 ГГц RX 7600 быстрее на 15%, чем RX 6650XT, на 11% быстрее в разгоне. В PUBG Battlegrounds с ультра-пресетом и DX11E удалось при 2,4 Гц с 7600 получить на 11% больше FPS, чем с 6650XT, и на 5% больше при разгоне. В Fortnite преимущество 7600 с 2,4 Гц составляло 13,3%, но в разгоне — только 6%.

С результатами тестирования всех видеокарт вы можете ознакомиться ниже.