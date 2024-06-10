Есть ли вообще разница: Ryzen 7 5700X3D сравнили с Ryzen 7 5800X

Warzone 3 запускалась с ультра-пресетом. В 1080p в среднем удалось получить в ней 215 к/с (Ryzen 7 5700X3D) и 166 к/с (Ryzen 7 5800X), в 1440p — 203 к/с и 152 к/с соответственно, в 4К — 180 к/с и 162 к/с соответственно. С DLSS Quality в 1080p средняя частота кадров составляла 207 к/с и 162 к/с соответственно, в 1440p — 210 к/с и 153 к/с соответственно, в 4К — 193 к/с и 165 к/с соответственно.

Forza Horizon 5 тестировалась на высоких настройках графики. В разрешении 1080p средний FPS в этой игре равнялся 218 к/с в обоих случаях, в 1440p — 206 к/с (5700X3D) и 201 к/с (5800X), в 4К — 184 к/с и 175 к/с соответственно.

Игра Cyberpunk 2077 шла с высоким пресетом. В 1080p в среднем в этой игре удалось получить 195 к/с (с Ryzen 7 5700X3D) и 152 к/с (Ryzen 7 5800X), в 1440p — 159 к/с и 154 к/с соответственно, в 4К — 86 к/с в обоих случаях.

Apex Legends запускалась с пресетом High. В разрешении Full HD в ней средняя частота кадров равнялась 300 к/с в обоих случаях, в 2К — 300 к/с и 301 к/с (с 5700X3D и 5800X соответственно), в 4К — 247 к/с и 246 к/с соответственно.

В игре Rainbow Six Siege с высокой графикой в среднем производительность в 1080p равнялась 500 к/с (5700X3D) и 480 к/с (5800X), в 1440p — 490 к/с и 450 к/с соответственно, в 4К — 425 и 411 к/с соответственно.