Эталонная видеокарта-«затычка»: новую NVIDIA GeForce GT 1010 проверили в бенчмарках

Интересно, что видеокарта NVIDIA GeForce GT 1010 есть на сайте с драйверами, но в продаже её найти нигде нельзя. NVIDIA даже не указывает официальные характеристики модели. Однако основываясь на данных, представленных в драйверах, специалисты узнали, что видеокарта построена на графическом процессоре Pascal GP108.

Сегодня появились результаты тестов GeForce GT 1010 в Geekbench. Они подтвердили, что видеокарта построена на урезанном чипе. Как и предполагалось, модель имеет 256 ядер CUDA, 2 ГБ памяти и тактовую частоту 1468 МГц.

Тесты показали, что видеокарта действительно работает медленно. Другая модель — GT 1030 — в среднем на 35% быстрее новинки. То есть GeForce GT 1010 — так себе попытка покрыть существующий дефицит видеокарт.