Это худшие китайские матплаты для процессоров Xeon, не покупайте

Это худшие китайские матплаты для процессоров Xeon, не покупайтеНа AliExpress на них лучше даже не смотреть
Эксперт канала Miyconst в выпуске на YouTube перечислил материнские платы для Intel LGA 2011-3 socket, которые лучше вообще не заказывать на AliExpress. Даже в самом крайнем случае.
Фото: Miyconst
К ведущему YouTube-канала Miyconst всё больше людей обращаются с проблемами, связанными с определёнными материнскими платами. На AliExpress их можно найти следующим образом. Название у них будет начинаться с ZX_. Например, это могут быть такие модели, как ZX_99EV3, ZX_MINX9D4, ZX_DU99D4, ZX_99D3A4.
Miyconst
Матплата ZX_99EV3 очень популярна, однако покупать её не стоит ни в коем случае. Сам производитель знает обо всех проблемах со своими материнками, но не хочет ничего улучшать.
Подобные материнские платы, даже если показывали в тестах хорошие результаты, спустя несколько месяцев выходили из строя или имели какие-то проблемы. Среди самых распространённых проблем таких матплат - это мёртвая сетевая карта, звуковая карта, мёртвый слот PCIe x16, сгоревшая видеопамять или нестабильная работа. Кроме того, существуют китайские матплаты с двумя сокетами, и они часто при установке двух процессоров отказываются запускаться.
А ещё после установки какой-либо из перечисленных выше матплат компьютер может спустя три дня нормальной работы неожиданно выключиться. И это никак не исправить, так как проблема - в качестве плат. Ещё одна проблема, связанная с китайскими матплатами ZX_ - это совместимость памяти. Эти материнки считаются особенно привередливыми в этом смысле.