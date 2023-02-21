Это худшие китайские матплаты для процессоров Xeon, не покупайте

Матплата ZX_99EV3 очень популярна, однако покупать её не стоит ни в коем случае. Сам производитель знает обо всех проблемах со своими материнками, но не хочет ничего улучшать.

Подобные материнские платы, даже если показывали в тестах хорошие результаты, спустя несколько месяцев выходили из строя или имели какие-то проблемы. Среди самых распространённых проблем таких матплат - это мёртвая сетевая карта, звуковая карта, мёртвый слот PCIe x16, сгоревшая видеопамять или нестабильная работа. Кроме того, существуют китайские матплаты с двумя сокетами, и они часто при установке двух процессоров отказываются запускаться.

А ещё после установки какой-либо из перечисленных выше матплат компьютер может спустя три дня нормальной работы неожиданно выключиться. И это никак не исправить, так как проблема - в качестве плат. Ещё одна проблема, связанная с китайскими матплатами ZX_ - это совместимость памяти. Эти материнки считаются особенно привередливыми в этом смысле.