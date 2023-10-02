Это не подделка, но... SSD Samsung может не определяться в фирменной программе

По мнению эксперта, Samsung может специально блокировать какие-то компоненты SSD Samsung 990 Pro для российских пользователей. Однако ни в новой версии программы, ни в более старых её версиях SSD всё равно не определялся.

Решение у этой проблемы есть, и оно достаточно простое. Нужно зайти в «Диспетчер устройств», найти контроллеры запоминающих устройств. Почему-то контроллера SMI NVM Express будет два одинаковых. Нужно у обоих обновить драйверы, но выбрать при этом из списка драйверов «Стандартный контроллер NVM Express». Далее после перезагрузки компьютера SSD уже должен определяться в Samsung Magician (см. изображения выше).

Другими словами, причина проблем с определением SSD Samsung 990 Pro - это недавнее обновление Microsoft Windows. В нём почему-то стандартные драйверы Microsoft заменяются на драйвера от Silicon Motion.