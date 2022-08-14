Это печально: новые процессоры AMD Ryzen 7000 будут заметно дороже нынешних

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Это печально: новые процессоры AMD Ryzen 7000 будут заметно дороже нынешнихБудем надеяться, что цена не окончательная
Всего за месяц до запуска канадский ритейлер раскрыл цены четырёх новых процессоров Ryzen на базе архитектуры Zen4.
Флагманская модель Ryzen 9 7950X будет стоить 1141 канадских долларов (около 55,5 тысячи рублей по текущему курсу), Ryzen 9 7900X — 778 канадских долларов (примерно 38 тысяч рублей), Ryzen 7700X — 614 канадских долларов (около 30 тысяч рублей), а Ryzen 5 7600X — 424 канадских долларов (20,6 тысячи рублей).
Стоит отметить, что это стоимость для вариантов без кулера в коробке. Цены оказались выше, чем были у процессоров предыдущего поколения. Так, стоимость самого дешёвого варианта поднялась с $299 (для Ryzen 5 5600X) до $330, а самого дорогого — с $799 (для Ryzen 9 5950X) до $892.