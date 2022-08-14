Это печально: новые процессоры AMD Ryzen 7000 будут заметно дороже нынешних

Флагманская модель Ryzen 9 7950X будет стоить 1141 канадских долларов (около 55,5 тысячи рублей по текущему курсу), Ryzen 9 7900X — 778 канадских долларов (примерно 38 тысяч рублей), Ryzen 7700X — 614 канадских долларов (около 30 тысяч рублей), а Ryzen 5 7600X — 424 канадских долларов (20,6 тысячи рублей).

Стоит отметить, что это стоимость для вариантов без кулера в коробке. Цены оказались выше, чем были у процессоров предыдущего поколения. Так, стоимость самого дешёвого варианта поднялась с $299 (для Ryzen 5 5600X) до $330, а самого дорогого — с $799 (для Ryzen 9 5950X) до $892.