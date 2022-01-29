Это победа: на Windows 11 уже сейчас переходят быстрее, чем на Windows 10

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Это победа: на Windows 11 уже сейчас переходят быстрее, чем на Windows 10В два раза быстрее
5 октября 2021 года вышла Windows 11. Хотя ранние пользователи операционной системы столкнулись с многочисленными ошибками, появились данные, показывающие, что всё больше и больше людей переходят на Windows 11.
Сообщается, что Windows 11 почти удвоила свою базу пользователей с ноября 2021 года. Количество пользователей Windows 11 составляет 16,1% от общего числа. В ноябре было всего 8,6%. Эти цифры соответствуют заявлениям Microsoft о том, что люди переходят на Windows 11 намного быстрее, чем ожидалось. По факту переход происходит в два раза быстрее, чем на Windows 10.
Хотя стоит иметь в виду, что эти данные взяты из выборки в 60 000 систем, что довольно мало, если учесть, что миллиарды ПК используют ту или иную версию ОС Windows.
Источник: Gizmochina