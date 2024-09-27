Компьютеры
Опубликовано 27 сентября 2024, 12:00
1 мин.

Это прорыв: Meta* представила умные очки Orion, которые вы не купите

Взгляд в будущее дополненной реальности
На выставке Meta Connect* компания представила свои передовые очки дополненной реальности Orion, что стало важной вехой в развитии AR. Названные "самыми продвинутыми AR-очками из когда-либо созданных", Orion используют крошечные проекторы для отображения голограмм на линзах, предлагая владельцам бесшовное сочетание цифрового и физического миров, пишту СМИ.
Это прорыв: Meta* представила умные очки Orion, которые вы не купите

© Meta*

В отличие от гарнитур виртуальной реальности, Orion легкие, работают как в помещении, так и на улице, а лица пользователей остаются видимыми, что позволяет избежать ощущения “изолированности”, свойственного устройствам виртуальной реальности.

Отличительной особенностью Orion является возможность наложения голографического контента на реальное окружение. Meta* отмечает такие интеграции, как контекстный ИИ, позволяющий пользователям взаимодействовать с окружающей средой, например, сканировать холодильник для создания рецептов блюд.

Работает Orion от отдельной беспроводной шайбы и браслета, что позволяет вынести обработку данных за пределы очков и сделать их более легкими. AR-очки Meta, пока еще находящиеся на стадии прототипа, тесты проходят внутри компании и пока выбираться за пределы не планируют.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена