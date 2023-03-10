Компьютеры
11:26, 10 марта 2023
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Это вам не RTX 4090: новый суперкомпьютер оценили в $1 млрд

И будет он построен в Великобритании

Казначейство Великобритании рассматривает предложение о вложении 800 миллионов фунтов стерлингов (почти миллиард долларов) в новый отечественный суперкомпьютер. Страна хочет “укрепить своё место в качестве мировой сверхдержавы в области науки и технологий к 2030 году”, сообщал ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Это вам не RTX 4090: новый суперкомпьютер оценили в $1 млрд

Фото: Unsplash

По словам источников, знакомых с вопросом, новый суперкомпьютер даст финансовый толчок отечественной технологической индустрии. Отдельно отмечается, что упор будет сделан на британские фирмы, которые и будут поставлять системы и чипы для новой разработки.

Суперкомпьютер Frontier, финансируемый Министерством энергетики США, недавно стал самым быстрым компьютером в мире, начав работу в 2022 году. Он способен выполнять более 1 квинтиллиона вычислений за одну секунду.

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