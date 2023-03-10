Это вам не RTX 4090: новый суперкомпьютер оценили в $1 млрд

По словам источников, знакомых с вопросом, новый суперкомпьютер даст финансовый толчок отечественной технологической индустрии. Отдельно отмечается, что упор будет сделан на британские фирмы, которые и будут поставлять системы и чипы для новой разработки.

Суперкомпьютер Frontier, финансируемый Министерством энергетики США, недавно стал самым быстрым компьютером в мире, начав работу в 2022 году. Он способен выполнять более 1 квинтиллиона вычислений за одну секунду.