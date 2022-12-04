Этот концепт Windows 12 может научить Microsoft нескольким вещам

Недавний концепт пытается взять существующие функции Windows 11 и улучшить их внешний вид и удобство использования. Например, в «Windows 12» будет более динамичная область виджетов с медиаплеером, календарём и погодой. Другая сторона панели задач может предоставлять иные виды уведомлений, например о подключении устройств Bluetooth.

Концепт также перерабатывает раздел быстрых настроек, при этом основной упор делается не на внешний вид, а на удобство использования. Устройства Bluetooth и доступные сети Wi-Fi отображаются сразу же после открытия всплывающего меню, и вам не нужно делать дополнительный щелчок мышью.