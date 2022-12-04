Этот концепт Windows 12 может научить Microsoft нескольким вещам

Этот концепт Windows 12 может научить Microsoft нескольким вещамВыглядит хорошо
Ранее появилась информация о том, что Microsoft намерена вернуться к выпуску новой основной версии Windows раз в три года. В ожидании, пока компания подтвердит или опровергнет эти слухи, пользователи создают концепты Windows 12.
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Недавний концепт пытается взять существующие функции Windows 11 и улучшить их внешний вид и удобство использования. Например, в «Windows 12» будет более динамичная область виджетов с медиаплеером, календарём и погодой. Другая сторона панели задач может предоставлять иные виды уведомлений, например о подключении устройств Bluetooth.
Концепт также перерабатывает раздел быстрых настроек, при этом основной упор делается не на внешний вид, а на удобство использования. Устройства Bluetooth и доступные сети Wi-Fi отображаются сразу же после открытия всплывающего меню, и вам не нужно делать дополнительный щелчок мышью.
Neowin
«Windows 12» также предлагает возможность закреплять виджеты на рабочем столе и делать так, чтобы обои адаптировались под них.
Neowin
Наконец, создатель концепции предлагает альтернативный взгляд на многозадачность, разделив два приложения в одном окне и сгруппировав файлы в коллекции в проводнике.
Neowin