Этот малоизвестный SSD Samsung — лучший вариант для компьютера и ноутбука

Выбираете новый SSD? Обратите внимание на Samsung PM9A1. Это быстрый и надёжный накопитель. А ещё он самый недорогой из аналогов.

В режиме PCIe 3.0 Samsung PM9A1 будет показывать отличную скорость, и это подтверждают результаты тестов на изображениях ниже. Также он нагреваться будет не так сильно, как в режиме PCIe 4.0.

Скорость чтения у этого накопителя - до 7000 Мб/с, скорость записи - до 5100 Мб/с. Скорость записи и правда невысокая, но она такая же, как у Samsung 980 Pro.

Официальной гарантии вы при этом на Samsung PM9A1 не получите, так как эта версия не предназначена для продажи в магазинах. Но всё же данный SSD - надёжный и проверенный временем накопитель.

В ходе одного из теста нагрев SSD составил всего 45 градусов.