Этот малоизвестный SSD Samsung — лучший вариант для компьютера и ноутбука

Этот малоизвестный SSD Samsung — лучший вариант для компьютера и ноутбукаВот в чём его особенности
Эксперт YouTube-канала proSSD объяснил, почему из всех накопителей SSD лучше взять Samsung PM9A1.
Выбираете новый SSD? Обратите внимание на Samsung PM9A1. Это быстрый и надёжный накопитель. А ещё он самый недорогой из аналогов.
В режиме PCIe 3.0 Samsung PM9A1 будет показывать отличную скорость, и это подтверждают результаты тестов на изображениях ниже. Также он нагреваться будет не так сильно, как в режиме PCIe 4.0.
Скорость чтения у этого накопителя - до 7000 Мб/с, скорость записи - до 5100 Мб/с. Скорость записи и правда невысокая, но она такая же, как у Samsung 980 Pro.
Официальной гарантии вы при этом на Samsung PM9A1 не получите, так как эта версия не предназначена для продажи в магазинах. Но всё же данный SSD - надёжный и проверенный временем накопитель.
В ходе одного из теста нагрев SSD составил всего 45 градусов.
Ведущий провёл тестирование Samsung PM9A1 как на AMD, так и на Intel. Со всеми результатами вы можете ознакомиться выше. При нагреве до 80-81 градуса начинается у накопителя троттлинг, и это вполне ожидаемо. Нагревается в целом SSD довольно долго, а остывает - быстро. Поэтому проседает скорость лишь на короткое время. В любом случае для SSD лучше купить радиатор, чтобы накопитель всегда мог работать на максимальной скорости.