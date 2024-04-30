Этот мощный игровой компьютер собрали за 55 т.р. из запчастей с AliExpress и Ozon

Этот мощный игровой компьютер собрали за 55 т.р. из запчастей с AliExpress и OzonЕго также протестировали в играх и рабочих программах
Вот какие комплектующие имеет смысл сейчас брать для игрового ПК, если вы хотите, чтобы он без проблем тянул все современные игры в 1080p на высоких настройках и настройках Ultra.
Процессор AMD Ryzen 5 5600, материнская плата Onda b450s, оперативная память DDR4 Crutial 16 ГБ, NVME Reletech P600, система охлаждения ID Cooling 214XT, видеокарта RTX 3070 Gigabyte, вентиляторы Aero Cool 120 мм, блок питания Chieftec на 650 Вт (модель Polaris), корпус Deepcool Macube 110.
Результаты тестирования сборки в программах вы можете увидеть выше. Также на компьютере запустили девять игр в Full HD.
Horizon Forbidden West шла с высоким пресетом. В среднем в ней можно было получить 70+ к/с. Также при включении DLSS Quality прирост составлял около 10 к/с.
Counter Strike 2 запускалась на средне-высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней составляла более 200 к/с, иногда даже 300.
Игра Alan Wake 2 тестировалась с высоким пресетом без трассировки лучей. Удалось в ней в среднем получить 65−75 к/с, при переключении на DLSS Quality — на 30% больше, при активации трассировки лучей FPS снизился до 50.
RoboCop Rogue City шла с высоким пресетом. В активных сценах производительность в ней находилась на уровне 60 к/с.
В игре Apex Legengs на средней графике частота кадров в среднем равнялась 200−270 к/с.
Hogwarts Legacy с ультра-пресетом шла со средним FPS на уровне. Но иногда это число снижалось до 30 к/с. При переключении на FSR2 Quality удалось получить более 60 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась с высокой графикой. Средняя производительность в этой игре составляла 60 к/с.
В игре Starfield на высоких настройках графики и с FSR2 в среднем частота кадров равнялась более 70 к/с.
The Last of Us Part I запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла более 70 к/с.
Выводы
У собранного игрового компьютера отличная производительность и приятный внешний вид. Система позволяет запустить абсолютно все современные игры на высоких настройках графики, но стоит весьма демократично.