Этот мощный игровой компьютер собрали за 55 т.р. из запчастей с AliExpress и Ozon

Результаты тестирования сборки в программах вы можете увидеть выше. Также на компьютере запустили девять игр в Full HD.

Horizon Forbidden West шла с высоким пресетом. В среднем в ней можно было получить 70+ к/с. Также при включении DLSS Quality прирост составлял около 10 к/с.

Counter Strike 2 запускалась на средне-высоких настройках графики. Средняя частота кадров в ней составляла более 200 к/с, иногда даже 300.

Игра Alan Wake 2 тестировалась с высоким пресетом без трассировки лучей. Удалось в ней в среднем получить 65−75 к/с, при переключении на DLSS Quality — на 30% больше, при активации трассировки лучей FPS снизился до 50.

RoboCop Rogue City шла с высоким пресетом. В активных сценах производительность в ней находилась на уровне 60 к/с.

В игре Apex Legengs на средней графике частота кадров в среднем равнялась 200−270 к/с.

Hogwarts Legacy с ультра-пресетом шла со средним FPS на уровне. Но иногда это число снижалось до 30 к/с. При переключении на FSR2 Quality удалось получить более 60 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась с высокой графикой. Средняя производительность в этой игре составляла 60 к/с.

В игре Starfield на высоких настройках графики и с FSR2 в среднем частота кадров равнялась более 70 к/с.

The Last of Us Part I запускалась с высоким пресетом. Средняя частота кадров в этой игре составляла более 70 к/с.

Выводы

У собранного игрового компьютера отличная производительность и приятный внешний вид. Система позволяет запустить абсолютно все современные игры на высоких настройках графики, но стоит весьма демократично.