Этот процессор Intel за 1000 рублей удивительно хорош

Call of Duty Warzone шла с пресетом Basic, SMAA T2X Normal. В среднем в ней удалось получить 40 к/с, в очень редких событиях - 26 к/с.

Counter-Strike 2 тестировалась на самых низких настройках графики. Средний FPS в ней составил 68 к/с, в крайне редких событиях - 31 к/с.

Cyberpunk 2077 запускалась с текстурами High и остальными параметрами Lowest. Средняя частота кадров в этой игре находилась на уровне 29 к/с, а в крайне редких событиях FPS снижался до 10 к/с.