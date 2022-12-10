EVGA «послала» NVIDIA, но успела выпустить свою RTX 4090. Эту видеокарту продают

Сообщается, что EVGA изготовила несколько инженерных образцов карты RTX 4090 до того, как приняла решение об отмене проекта. Некоторые из этих прототипов были переданы популярным YouTube-обозревателям, тесно сотрудничающим с EVGA. Однако у компании осталось ещё несколько карт, и одна из них только что оказалась на eBay.

EVGA обещает, что передаст все вырученные деньги Детской больнице Св. Иуды. Аукцион закончится через шесть дней. Текущая цена видеокарты составляет 13 100 долларов, и она наверняка вырастет ещё.