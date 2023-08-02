EVGA представила блоки питания мощностью до 1000 Вт

В блоках питания серии SuperNOVA используются передовые технологии, включая полумостовой резонансный контроллер LLC, DC-DC-преобразователь и 100% японские конденсаторы. Они полностью соответствуют стандартам ATX12V V3.0 и PCIe Gen 5.0, что делает их совместимыми с нынешними и будущими системами. Заявлена собственная схема термозащиты 12VHPWR, которая автоматически отключается в случае неправильного подключения разъемов или температурных аномалий, защищая как блок питания, так и видеокарту.

Блоки питания также рассчитаны на кратковременные скачки энергопотребления, обеспечивая полную мощность и защиту системы.