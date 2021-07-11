Firefox будет прятать данные о посещённых сайтах от провайдера по умолчанию

Компьютеры
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Firefox будет прятать данные о посещённых сайтах от провайдера по умолчаниюПока только в США и Канаде
Разработчики браузера Firefox решили включить по умолчанию режим DNS поверх HTTPS (DoH, DNS over HTTPS). Правда, пока это будет распространяться только на пользователей из Канады и США.
Режим DoH будет охватывать всех пользователей из Канады к концу сентября. Их предупредят об активации режима. От него можно отказаться, тогда будет по-прежнему использоваться традиционная схема отправки незашифрованных запросов к DNS-серверу провайдера.
Firefox тщательно отбирает провайдеров DoH. Они обязаны не цензурировать, не фильтровать, не вмешиваться и не блокировать DNS-трафик в большинстве случаев. Исключения прописаны законодательством.
DoH позволяет бороться с утечками сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров. В России пока DoH по умолчанию не включён.