Firefox будет прятать данные о посещённых сайтах от провайдера по умолчанию

Режим DoH будет охватывать всех пользователей из Канады к концу сентября. Их предупредят об активации режима. От него можно отказаться, тогда будет по-прежнему использоваться традиционная схема отправки незашифрованных запросов к DNS-серверу провайдера.

Firefox тщательно отбирает провайдеров DoH. Они обязаны не цензурировать, не фильтровать, не вмешиваться и не блокировать DNS-трафик в большинстве случаев. Исключения прописаны законодательством.

DoH позволяет бороться с утечками сведений о запрашиваемых именах хостов через DNS-серверы провайдеров. В России пока DoH по умолчанию не включён.