Фирменный браузер Microsoft Edge обошёл Firefox по популярности

Безусловное лидерство остаётся за Google Chrome. Этот браузер занимает 67-процентную долю в десктопе. За ним следует фирменный браузер Apple — Safari (10%). Ранее третье место принадлежало Mozilla Firefox. Но теперь его опередил Microsoft Edge с долей более 8%. На долю Firefox приходится менее 8%.

Журналисты пришли к выводу, что Firefox стабильно теряет пользователей, а вот Edge их только набирает. Если фирменный браузер Microsoft продолжит в том же темпе, то может и вовсе обойти Safari в этом году и стать вторым крупнейшим браузером для десктопа.