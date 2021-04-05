Компьютеры
Сегодня в 19:21
Фирменный браузер Microsoft Edge обошёл Firefox по популярности
Занимает теперь третье место
Специалисты из StatCounter составили свежий рейтинг браузеров. Оказалось, что фирменный браузер Microsoft Edge обошёл Firefox по популярности на компьютерах.
Безусловное лидерство остаётся за Google Chrome. Этот браузер занимает 67-процентную долю в десктопе. За ним следует фирменный браузер Apple — Safari (10%). Ранее третье место принадлежало Mozilla Firefox. Но теперь его опередил Microsoft Edge с долей более 8%. На долю Firefox приходится менее 8%.
Журналисты пришли к выводу, что Firefox стабильно теряет пользователей, а вот Edge их только набирает. Если фирменный браузер Microsoft продолжит в том же темпе, то может и вовсе обойти Safari в этом году и стать вторым крупнейшим браузером для десктопа.