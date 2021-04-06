«Фишка» RTX-видеокарт NVIDIA стала доступна всем моделям

Функция RTX Voice позволяет улучшить качество аудиосвязи путём подавления фонового шума с помощью машинного обучения. Через последнее обновление ПО опция стала доступна любых моделям GeForce GTX.

Нужно просто скачать драйвер NVIDIA 410.18. Это работает для моделей вплоть до GTX 600, выпущенных в 2012 году.

Функция RTX Voice появилась всего год назад. За это время энтузиасты уже смогли заставить её работать с другими видеокартами кроме RTX. Однако выпуск официального драйвера намного облегчает эту задачу. Что любопытно, первоначально NVIDIA заявляла, что RTX Voice использует тензорные ядра новых видеокарт и потому являются эксклюзивной функцией для моделей RTX.