Физики рекордно продлили срок службы кубитов в квантовом компьютере

В новом эксперименте учёные смогли удерживать кубит в нужном состоянии в два раза дольше, чем обычно. Попутно они продемонстрировали практичность квантовой коррекции ошибок.

«Впервые мы показали, что увеличение избыточности системы и активное обнаружение и исправление квантовых ошибок обеспечило повышение устойчивости квантовой информации», — отметил один из авторов научной работы.

Как и многие эксперименты по квантовой физике, этот проводился при сверхнизких температурах — в данном случае в сто раз холоднее, чем в открытом космосе. Кубит с исправлением ошибок просуществовал 1,8 миллисекунды, это считается значительным показателем.

«Наш эксперимент показывает, что квантовая коррекция ошибок — это реальный практический инструмент. Это больше, чем просто демонстрация принципа», — заключили учёные.