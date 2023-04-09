Физики рекордно продлили срок службы кубитов в квантовом компьютере

Физики рекордно продлили срок службы кубитов в квантовом компьютереЭто важная работа
Квантовые вычисления обещают стать революционным инструментом, но пока у них есть много проблем. В частности, трудно добиться устойчивости кубитов, мельчайшей оперативной единицы квантового компьютера. Теперь, похоже, физики стали чуть ближе к решению этой проблемы.
Фото: Flickr
В новом эксперименте учёные смогли удерживать кубит в нужном состоянии в два раза дольше, чем обычно. Попутно они продемонстрировали практичность квантовой коррекции ошибок.
«Впервые мы показали, что увеличение избыточности системы и активное обнаружение и исправление квантовых ошибок обеспечило повышение устойчивости квантовой информации», — отметил один из авторов научной работы.
Как и многие эксперименты по квантовой физике, этот проводился при сверхнизких температурах — в данном случае в сто раз холоднее, чем в открытом космосе. Кубит с исправлением ошибок просуществовал 1,8 миллисекунды, это считается значительным показателем.
«Наш эксперимент показывает, что квантовая коррекция ошибок — это реальный практический инструмент. Это больше, чем просто демонстрация принципа», — заключили учёные.