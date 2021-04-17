Флагманская видеокарта NVIDIA получила физическую защиту от майнинга

Как пишут СМИ, NVIDIA полностью изменила графический процессор для RTX 3080 Ti. Также выпущена новая прошивка для GPU. Она выполняет графические рабочие нагрузки, но майнинг эфира невозможен с новым драйвером. Если же установить на новый чип старую прошивку, устройство просто не загрузится.

Стоит отметить, что и старая, и новая видеокарты GeForce RTX 3080 Ti используют один и тот же идентификатор устройства. А вот идентификаторы устройства PCI разные, они заданы и на аппаратном уровне.