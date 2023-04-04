Флагманские игровые процессоры AMD Ryzen 9 начали «умирать» сами по себе

Один из пользователей под ником haijak поделился своей историей того, как Ryzen 9 7950X3D «умер» после установки. После этого другие пользователи начали отписываться и делиться своими ситуациями. Насчитываются уже десятки случаев.

Причём процессоры «умирают» в разное время: у кого-то в первый день, у кого-то через месяц. Никто не разгонял свои Ryzen 9 7950X3D, их использовали в стандартном режиме. Также не наблюдается зависимости от модели материнской платы. В дополнение к этим случаям в США есть и один случай «смерти» Ryzen 9 7950X3D в России — о нем рассказал ютубер Виктор aka VIK-off.

Большинство пользователей планирует заменить свои процессоры по гарантии, но в России это может быть сложно. AMD пока не комментировала ситуацию и не объясняла причины «смерти» своих процессоров.