Флагманские процессоры Intel работают на 50% медленнее на дешёвых материнских платах

Автор рассказал, что в зависимости от платы B560 производительность 65-Вт процессоров типа i5-11400 и i7-11700 может меняться на 30%. Стоит отметить, что здесь даже не идёт речь о Core i9-11900K. Автор говорит о тех моделях, которые вероятнее всего будут использоваться с бюджетными B560.

В тесте TechSpot участвовали модели Asrock B560 Pro4, MSI B560M Pro и Gigabyte B560M DS3H AC. Все они недорогие. Эти матплаты показали себя очень плохо по сравнению с более дорогими собратьями.

Автор отметил, что его шокировал тот факт, что производительность может варьироваться даже до 50% между разными материнскими платами B560 при использовании одного и того же процессора. Причём дело тут в самом чипе Intel. Автор не рекомендует покупать матплаты Intel B560 стоимостью меньше $140.