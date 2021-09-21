Флагманский 16-ядерный Intel Core i9 обошёл главного конкурентам от AMD на 38% в знаменитой компьютерной игре

К сожалению, бенчмарк не раскрывает полные спецификации графического процессора, поэтому нельзя быть уверенным, были ли Core i9-12900K и GeForce RTX 3080 разогнаны.

В итоге Core i9-12900K в связке с видеокартой GeForce RTX 3080 набрал 14 000 баллов на настройках High 1440p. Процессор Ryzen 9 5950X в связке с GeForce RTX 3080 продемонстрировал только 10 100 баллов на таких же настройках. Таким образом, Core i9-12900K по производительности обошёл Ryzen 9 5950X на 38,6%.

Стоит отметить, что Ashes of the Singularity не зря используется в бенчмарке. Она знаменита тем, что стала первой в мире игра с поддержкой DirectX 12.

Напомним, официальный выход процессора Intel Core i9-12900K на базе архитектуры Alder Lake ожидается 27 октября 2021 года. Процессор примечателен абсолютно новой гибридной архитектурой, которая напоминает архитектуру современных процессоров в смартфонах. 12900K, как ожидается, получит 8 производительных (5,0–5,3 ГГц) + 8 экономичных (3,7–3,9 ГГц) ядер с суммарно 32 потоками. Он также станет первым процессором Intel на техпроцессе 10 нм (который ещё называют Intel 7).

AMD Ryzen 9 5950X вышел в свет в ноябре 2020 года и представляет собой 16-ядерный (3,4–4,9 ГГц) 32-поточный процессор классической компоновки на базе архитектуры Zen 3. На сегодняшний день доступен в российской рознице по цене от 65 до 80 тысяч рублей