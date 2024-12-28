Флагманский чип Nvidia B300 на 50% повысит эффективность ИИ

Новые GPU будут использовать техпроцесс TSMC 4NP и представлять стеки памяти 12-Hi HBM3E, обеспечивая 288 ГБ памяти с пропускной способностью 8 ТБ/с. Такая расширенная емкость позволит ускорить обучение и выводы ИИ, а также снизить затраты за счет поддержки больших объемов партий и увеличенной длины последовательностей, пишут СМИ.

Серия B300 также оснащена сетевой картой Nvidia ConnectX-8 800G, обеспечивающей вдвое большую пропускную способность по сравнению с предыдущей моделью и улучшенную поддержку PCIe для лучшей масштабируемости сервера.

Nvidia планирует перестроить цепочку поставок, продавая только ключевые компоненты, такие как B300, процессор Grace и контроллер управления хостом, что позволит OEM-производителям и др. «более гибко» подходить к созданию систем.