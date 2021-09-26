Флагманский процессор Core i9-12900K сравнили со старой моделью в бенчмарках до официальной премьеры

Стоит отметить, что эти данные не подтверждаются какими-либо физическими доказательствами — у источника нет, например, фотографии реального процессора Intel Core. Таким образом, предварительные результаты основаны не на независимом тесте, а скорее на данных, полученных разработчиком программного обеспечения от инженеров и обозревателей, у которых уже есть процессор.

Итак, в некоторых тестах результаты Core i9-12900K были сопоставимы с результатами i9-11900K. Иногда производительность была даже хуже. Однако мы не знаем, какие платформа и ПО использовались. При этом Core i9-12900K показал высокую производительность AVX2.