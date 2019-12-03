Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой

В январе этого года AMD представила видеокарту Radeon VII на базе 7-нанометрового производственного процесса. Эта GPU превзошла в тестах даже NVIDIA GeForce RTX 2080. Впрочем и стоит карта немало. Однако сейчас интернет-магазин снизил её цену почти на 11 тысяч, и, похоже, это лучшее время для покупки.