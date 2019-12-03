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Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой
Она вышла в начале года
В январе этого года AMD представила видеокарту Radeon VII на базе 7-нанометрового производственного процесса. Эта GPU превзошла в тестах даже NVIDIA GeForce RTX 2080. Впрочем и стоит карта немало. Однако сейчас интернет-магазин снизил её цену почти на 11 тысяч, и, похоже, это лучшее время для покупки.
На онлайн-площадке NewEgg видеокарту от производителя XFX предлагают за 34 921 рубль вместо 46 121. Скидка вышла 24-процентной, и сэкономить можно 11 200 рублей.
Radeon VII на архитектуре Vega имеет 3840 потоковых процессоров с частотой работы до 1800 МГц, 16 ГБ памяти типа HBM2 с 4096-битной шиной и использует интерфейс PCI Express 4.0.