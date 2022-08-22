Fujitsu начнёт продавать квантовые компьютеры уже в 2023 году

Fujitsu сотрудничает с Riken с прошлого года. В рамках проекта создали новый исследовательский центр Riken RQC-Fujitsu Collaboration Center. Он расположен в городе Вако, префектура Сайтама. Там работает группа из 20 исследователей. Они изучают сочетание квантовой компьютерной технологии Riken со сверхпроводящими цепями с вычислительной технологией Fujitsu.

Первый квантовый компьютер, который Fujitsu намеревается продавать в следующем году, имеет 64 кубита. Покупателями могут стать исследовательские компании, работающие в области создания лекарств, материалов и финансового прогнозирования.