Fujitsu начнёт продавать квантовые компьютеры уже в 2023 году

Сегодня в 15:59
1 мин.
Fujitsu начнёт продавать квантовые компьютеры уже в 2023 годуОбычный человек себе такое позволить не сможет
Fujitsu объединилась с научно-исследовательским институтом Riken, чтобы стать первой японской компанией, которая начнёт продавать квантовые компьютеры. Планируют начать со следующего, 2023 года.
Fujitsu сотрудничает с Riken с прошлого года. В рамках проекта создали новый исследовательский центр Riken RQC-Fujitsu Collaboration Center. Он расположен в городе Вако, префектура Сайтама. Там работает группа из 20 исследователей. Они изучают сочетание квантовой компьютерной технологии Riken со сверхпроводящими цепями с вычислительной технологией Fujitsu.
Первый квантовый компьютер, который Fujitsu намеревается продавать в следующем году, имеет 64 кубита. Покупателями могут стать исследовательские компании, работающие в области создания лекарств, материалов и финансового прогнозирования.