Full HD и 24 дюйма всего за $130: игровой монитор Xiaomi G24i выбрался из Китая

Опубликовано 04 ноября 2024, 20:151 мин.
Full HD и 24 дюйма всего за $130: игровой монитор Xiaomi G24i выбрался из КитаяВышел в глобальном масштабе
Xiaomi официально представила свой игровой монитор G24i за пределами Китая после его первичного анонса в сентябре. Этот монитор создан для геймеров, которые хотят сэкономить.
G24i оснащен 23.8-дюймовой IPS панелью с разрешением Full HD 1920×1080, обеспечивая широкий угол обзора в 178 градусов и пиковую яркость 250 нит. С сертификацией TÜV он помогает снизить нагрузку на глаза.
Что касается производительности, G24i выделяется 180 Гц. Время отклика 1 мс. Кроме того, монитор поддерживает технологию FreeSync от AMD.
Подключение включает один DisplayPort и один HDMI, что выглядит несколько «ограничено», но соответствует бюджетному дизайну.
G24i предлагается по цене 89,99 фунтов стерлингов в Великобритании, 119,99 евро в еврозоне и 129,99 долларов на Amazon.