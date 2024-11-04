Full HD и 24 дюйма всего за $130: игровой монитор Xiaomi G24i выбрался из Китая

G24i оснащен 23.8-дюймовой IPS панелью с разрешением Full HD 1920×1080, обеспечивая широкий угол обзора в 178 градусов и пиковую яркость 250 нит. С сертификацией TÜV он помогает снизить нагрузку на глаза.

Что касается производительности, G24i выделяется 180 Гц. Время отклика 1 мс. Кроме того, монитор поддерживает технологию FreeSync от AMD.

Подключение включает один DisplayPort и один HDMI, что выглядит несколько «ограничено», но соответствует бюджетному дизайну.

G24i предлагается по цене 89,99 фунтов стерлингов в Великобритании, 119,99 евро в еврозоне и 129,99 долларов на Amazon.