Компьютеры
Опубликовано 03 февраля 2025, 10:30
1 мин.

Функция Nvidia Smooth Motion не будет эксклюзивом серии RTX 50

Придет и на 40 серию
Nvidia переносит свою новую функцию «Smooth Motion», которая изначально была эксклюзивной для видеокарт серии RTX 50, на старшую серию RTX 40. Функция, похожая на технологию AMD, повышает плавность игры.
Функция Nvidia Smooth Motion не будет эксклюзивом серии RTX 50

© Nvidia

Сейчас функция Smooth Motion доступна только владельцам карт серии RTX 50, но Nvidia подтвердила, что она будет доступна и для карт серии RTX 40 в одном из будущих обновлений. Дата выхода этого обновления пока не определена, поскольку компания все еще тестирует и проверяет функцию на старых моделях.

Этот шаг стал неожиданностью для многих, поскольку ранее Nvidia ограничивала некоторые новые технологии последними картами. Однако, следуя своему подходу (как с DLSS4), Nvidia теперь распространяет функцию Smooth Motion на более широкий спектр видеокарт

Источник:XDA
Автор:Максим Многословный
Теги:
#NVIDIA
,
#обновление