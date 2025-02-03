Функция Nvidia Smooth Motion не будет эксклюзивом серии RTX 50

Сейчас функция Smooth Motion доступна только владельцам карт серии RTX 50, но Nvidia подтвердила, что она будет доступна и для карт серии RTX 40 в одном из будущих обновлений. Дата выхода этого обновления пока не определена, поскольку компания все еще тестирует и проверяет функцию на старых моделях.

Этот шаг стал неожиданностью для многих, поскольку ранее Nvidia ограничивала некоторые новые технологии последними картами. Однако, следуя своему подходу (как с DLSS4), Nvidia теперь распространяет функцию Smooth Motion на более широкий спектр видеокарт