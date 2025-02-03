Функция Nvidia Smooth Motion не будет эксклюзивом серии RTX 50

Опубликовано 03 февраля 2025, 10:301 мин.
Функция Nvidia Smooth Motion не будет эксклюзивом серии RTX 50Придет и на 40 серию
Nvidia переносит свою новую функцию «Smooth Motion», которая изначально была эксклюзивной для видеокарт серии RTX 50, на старшую серию RTX 40. Функция, похожая на технологию AMD, повышает плавность игры.
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Сейчас функция Smooth Motion доступна только владельцам карт серии RTX 50, но Nvidia подтвердила, что она будет доступна и для карт серии RTX 40 в одном из будущих обновлений. Дата выхода этого обновления пока не определена, поскольку компания все еще тестирует и проверяет функцию на старых моделях.
Этот шаг стал неожиданностью для многих, поскольку ранее Nvidia ограничивала некоторые новые технологии последними картами. Однако, следуя своему подходу (как с DLSS4), Nvidia теперь распространяет функцию Smooth Motion на более широкий спектр видеокарт