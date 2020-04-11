Функция защиты от слежки в браузере Firefox «сломала» YouTube

Речь идёт об опции privacy.resistFingerprinting. Когда она включена, браузер становится лучше защищён от так называемого фингерпринтинга. Это техника идентификации пользователей, которая учитывает все открытые параметры: версию браузера, набор плагинов и расширений, разрешение экрана и т.д.

Функция privacy.resistFingerprinting может защищать пользователя браузера от отслеживания через изменение размеров окна. Судя по всему, YouTube не учёл эту деталь. На картинке ниже видно, как «обрезается» видео, если включена указанная выше опция. Это можно исправить, передвигая курсор за пределы видео, однако в полноэкранном режиме всё может быть сложнее.