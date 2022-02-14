Где RTX 3090 Ti? NVIDIA скрывает новую видеокарту и отказывается от комментариев

«В настоящее время у нас нет дополнительной информации о RTX 3090 Ti, но мы свяжемся с вами, когда она появится», — так заявил представитель NVIDIA изданию The Verge.

Ранее источники писали, что компании пришлось остановить производство флагманского графического процессора. Сообщается, что NVIDIA планировала выпустить RTX 3090 Ti 27 января, но проблемы с BIOS и оборудованием привели к задержкам.

Сейчас мы не знаем, когда компания расскажет об RTX 3090 Ti больше. О видеокарте нам известно только то, что она выглядит почти как RTX 3090, но получит 24 ГБ памяти GDDR6X с частотой 21 ГГц. Производительность RTX 3090 Ti будет примерно на 11 процентов выше, чем у RTX 3090.