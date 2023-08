GeForce 8800 GTX - легендарную видеокарту 2006 года протестировали в современных играх

Игра Far Cry 3 запускалась в 720p с низким пресетом. В среднем в ней удалось получить 60 к/с, и выглядела она вполне прилично.

Bioshock Infinite в 720p на низких настройках графики шла со средней частотой кадров около 55 к/с, хотя первые несколько минут FPS находился на уровне 40 с лишним кадров в секунду.

CS:GO тестировалась на тех же настройках и с тем же разрешением, что и игры выше. В основном в ней вы сможете получить 60 и больше кадров в секунду. При переключении на разрешение 600p вы можете иногда довольствоваться FPS выше 100 к/с, но в среднем он будет около 90 к/с.

Dota 2 шла тоже в 720p и тоже с пресетом Low. Во время боя средняя частота кадров падала в ней до 30 к/с, но в целом она была около 70 к/с. На самых-самых низких настройках графики вы получите средний FPS, который временами будет подниматься до 120 к/с.

Need For Speed Most Wanted 2012 тестировалась в 720p на настройках Low/Medium. Частота кадров в среднем в ней равнялась 59 к/с.

GTA 5 шла в разрешении 720p с пресетом Normal. Средний FPS в этой игре находился на уровне 39-40 к/с. После перехода к разрешению 600p средний FPS составил около 50-60 к/с.

В Battlefield 4 в 720p на настройках графики Low средняя частота кадров находилась на уровне 60 с лишним к/с.

Left 4 Dead 2 запускалась в 1080p с пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 93 к/с во время боя, но в основном в игре он находился на уровне 75 к/с.