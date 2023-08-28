GeForce 8800 GTX - легендарную видеокарту 2006 года протестировали в современных играх

GeForce 8800 GTX - легендарную видеокарту 2006 года протестировали в современных играхВсего было 15 проектов
Ведущий YouTube-канала zWORMz Gaming выяснил, какую производительность в играх сможет обеспечить GeForce 8800 GTX сегодня.
Игра Far Cry 3 запускалась в 720p с низким пресетом. В среднем в ней удалось получить 60 к/с, и выглядела она вполне прилично.
Bioshock Infinite в 720p на низких настройках графики шла со средней частотой кадров около 55 к/с, хотя первые несколько минут FPS находился на уровне 40 с лишним кадров в секунду.
CS:GO тестировалась на тех же настройках и с тем же разрешением, что и игры выше. В основном в ней вы сможете получить 60 и больше кадров в секунду. При переключении на разрешение 600p вы можете иногда довольствоваться FPS выше 100 к/с, но в среднем он будет около 90 к/с.
Dota 2 шла тоже в 720p и тоже с пресетом Low. Во время боя средняя частота кадров падала в ней до 30 к/с, но в целом она была около 70 к/с. На самых-самых низких настройках графики вы получите средний FPS, который временами будет подниматься до 120 к/с.
Need For Speed Most Wanted 2012 тестировалась в 720p на настройках Low/Medium. Частота кадров в среднем в ней равнялась 59 к/с.
GTA 5 шла в разрешении 720p с пресетом Normal. Средний FPS в этой игре находился на уровне 39-40 к/с. После перехода к разрешению 600p средний FPS составил около 50-60 к/с.
В Battlefield 4 в 720p на настройках графики Low средняя частота кадров находилась на уровне 60 с лишним к/с.
Left 4 Dead 2 запускалась в 1080p с пресетом High. Средний FPS в ней равнялся 93 к/с во время боя, но в основном в игре он находился на уровне 75 к/с.
War Thunder запустить не получилось вообще.
ARK Survival Evolved шла в 600p с низким пресетом. В результаты в среднем удалось получить 32-34 к/с.
Crysis тестировалась в 720p на настройках графики High. Средняя частота кадров в ней равнялась около 40 к/с. С пресетом Medium средний FPS составил 58 к/с.
Call Of Duty Black Ops 2 запускалась в 1080p с низким пресетом. Средняя частота кадров в ней составляла 70 к/с.
В Skyrim в Full HD на настройках графики Low вы получите 60 к/с в среднем.
Team Fortress 2 запускалась в 1080p с пресетом High. Средняя производительность в ней находилась в районе 150-170 к/с.
Tomb Raider 2013 шла в 720p с графикой High. Средний FPS в этой игре равнялся примерно 52 к/с. Максимально удалось получить 68 к/с, минимально - 38 к/с.
Minecraft Java запускалась в разрешении Full HD на высоких настройках. Средняя частота кадров при этом составляла в игре 60 к/с.
Вывод
GeForce 8800 GTX показала довольно впечатляющие результаты в играх. Правда, большинство проектов, в которых её тестировали, были выпущены в 2012-2013 годах. Причём на тот момент этот графический ускоритель уже считался устаревшим.
Характеристики игровой сборки:
- процессор Intel core i7 4770K @ 4.5ГГц;
- видеокарта Nvidia GeForce 8800 GTX 768MB - XFX;
- оперативная память 16GB DDR3 2400MHz (2x8GB);
- операционная система Windows 10 Pro;
- SSD Crucial MX500 1TB;
- материнская плата MSI Z87-G43;
- блок питания Seasonic GC650.