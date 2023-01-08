GeForce GTX 560 вышла 12 лет назад. И она удивительно хороша в играх даже сегодня

Ведущий YouTube-канала zWORMz Gaming в одном из выпусков проверил, какую среднюю производительность в современных играх сможет обеспечить видеокарта GTX 560 1 ГБ, которая вышла 12 лет назад. Среди игр, которые запускались, были Apex Legends, The Witcher 3, Valorant, Fortnite, Dota 2, GTA 5, Red Dead Redemption 2, CS:GO, RUST, PUBG.

Apex Legends шла с разрешением 800x600 и с низким пресетом. В среднем здесь удалось достичь 49 к/с. То есть если вы хотите производительность на уровне хотя бы 60 к/с, то вам нужен будет апгрейд.

The Witcher 3 запускалась в 720p и тоже на низких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 44 к/с.

В Valorant в 1080p с высоким пресетом средняя производительность равнялась 178 к/с.

Игра Fortnite шла в 1080p с настройками графики Low/PM. Средний FPS здесь равнялся 124 к/с.

Dota 2 запускалась с пресетом Medium в разрешении 1080p. В среднем в этой игре удалось получить 88 к/с.