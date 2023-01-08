GeForce GTX 560 вышла 12 лет назад. И она удивительно хороша в играх даже сегодня

GeForce GTX 560 вышла 12 лет назад. И она удивительно хороша в играх даже сегодняЕё протестировали в 10 проектах
Эксперт YouTube-канала zWORMz Gaming выяснил, какой производительности стоит ожидать от старой видеокарты GeForce GTX 560 1 ГБ сегодня. Для этого он запустил компьютерную сборку с этой видеокартой и с процессором Ryzen 7 5700G в 10 современных играх.
Фото: TweakTown
Ведущий YouTube-канала zWORMz Gaming в одном из выпусков проверил, какую среднюю производительность в современных играх сможет обеспечить видеокарта GTX 560 1 ГБ, которая вышла 12 лет назад. Среди игр, которые запускались, были Apex Legends, The Witcher 3, Valorant, Fortnite, Dota 2, GTA 5, Red Dead Redemption 2, CS:GO, RUST, PUBG.
Apex Legends шла с разрешением 800x600 и с низким пресетом. В среднем здесь удалось достичь 49 к/с. То есть если вы хотите производительность на уровне хотя бы 60 к/с, то вам нужен будет апгрейд.
The Witcher 3 запускалась в 720p и тоже на низких настройках графики. Средняя частота кадров в этой игре находилась в районе 44 к/с.
В Valorant в 1080p с высоким пресетом средняя производительность равнялась 178 к/с.
Игра Fortnite шла в 1080p с настройками графики Low/PM. Средний FPS здесь равнялся 124 к/с.
Dota 2 запускалась с пресетом Medium в разрешении 1080p. В среднем в этой игре удалось получить 88 к/с.
GTA 5 шла с пресетом Normal в 1080p. В среднем частота кадров в этой игре равнялась 86 к/с.
Red Dead Redemption 2 запускалась в разрешении 720p на низких настройках графики. Средняя частота кадров в этом случае составляла 14 к/с, и играть было ужасно некомфортно.
В CS:GO с низким пресетом в 1080p средняя производительность составляла 152 к/с. В целом шла эта игра очень неплохо.
RUST запускалась в 1080p с графикой Low. В среднем частота кадров здесь равнялась 41 к/с.
В игре PUBG с очень низким пресетом и в 720p средняя частота кадров находилась в районе 45 к/с.
Вывод
В целом вы можете ожидать от GeForce GTX 560 1 ГБ примерно 82 к/с. И для подобной видеокарты это очень впечатляющий результат, так как вы можете с ней запускать большинство популярных на сегодняшний день игр.
Характеристики игровой сборки:
- процессор AMD Ryzen 7 5700G;
- видеокарта Nvidia GeForce GTX 560 1GB GDDR5 - Asus;
- оперативная память 16GB DDR4 3200MHz (2x8GB);
- накопитель 512GB SSD;
- операционная система Windows 10 Pro 64 bit;
- модель мини-ПК Minisforum EliteMini B550.