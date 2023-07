Geforce GTX 680 тянет игры в 2023 году намного лучше, чем вы думали

Графический ускоритель GTX 680 был выпущен ещё в 2012 году. Но как он себя ведёт в современных играх?

Red Dead Redemption 2 шла в 720p с текстурами Ultra и графикой Low. В этой игре средний FPS находился в районе 50 к/с.

CS:GO запускалась в разрешении Full HD с пресетом Low. Средний FPS здесь поднимался выше 300 к/с. И эту игру вполне реально запустить даже на высоких настройках графики.

В Dota 2 на настройках Best Looking в 1080p средняя частота кадров составляла 130-145 к/с.

Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Low в 720p. Средний FPS в ней равнялся около 40 к/с.

The Last of Us Part I вообще не смогла запуститься. То же самое было с Battlefield 2042, COD Warzone 2, Elden Ring, Resident Evil 4 Remake, Forza Horizon 5, Far Cry 6.

Dying Light 2 запускалась в 720p с пресетом Low/FSR2 B. Средняя частота кадров здесь составляла 45 к/с.

Игра Battlefield V шла в 1080p на низких настройках графики. Средний FPS здесь равнялся 69-81 к/с.

Battlebit Remastered шла в разрешении 1080p с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась примерно 120 к/с.

GTA 5 запускалась с пресетом High, 2x MSAA и в 1080p. В среднем удалось получить здесь около 110 к/с.