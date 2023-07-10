Geforce GTX 680 тянет игры в 2023 году намного лучше, чем вы думали

Geforce GTX 680 тянет игры в 2023 году намного лучше, чем вы думалиВот каких результатов вы можете ожидать
Автор YouTube-канала zWORMz Gaming в 25 современных играх сборку с GTX 680. И всё оказалось не так уж плохо.
Графический ускоритель GTX 680 был выпущен ещё в 2012 году. Но как он себя ведёт в современных играх?
Red Dead Redemption 2 шла в 720p с текстурами Ultra и графикой Low. В этой игре средний FPS находился в районе 50 к/с.
CS:GO запускалась в разрешении Full HD с пресетом Low. Средний FPS здесь поднимался выше 300 к/с. И эту игру вполне реально запустить даже на высоких настройках графики.
В Dota 2 на настройках Best Looking в 1080p средняя частота кадров составляла 130-145 к/с.
Cyberpunk 2077 шла на настройках графики Low в 720p. Средний FPS в ней равнялся около 40 к/с.
The Last of Us Part I вообще не смогла запуститься. То же самое было с Battlefield 2042, COD Warzone 2, Elden Ring, Resident Evil 4 Remake, Forza Horizon 5, Far Cry 6.
Dying Light 2 запускалась в 720p с пресетом Low/FSR2 B. Средняя частота кадров здесь составляла 45 к/с.
Игра Battlefield V шла в 1080p на низких настройках графики. Средний FPS здесь равнялся 69-81 к/с.
Battlebit Remastered шла в разрешении 1080p с ультра-пресетом. Средняя производительность в этой игре равнялась примерно 120 к/с.
GTA 5 запускалась с пресетом High, 2x MSAA и в 1080p. В среднем удалось получить здесь около 110 к/с.
Sons of the Forest шла в 720p на настройках Ultra Low. В среднем в ней удалось получить 40 к/с.
Diablo IV запускалась в 1080p c пресетом Low, текстурами High. Средняя частота кадров в ней составляла 60 к/с.
Far Cry 5 шла в разрешении 1080p c низким пресетом. Средний FPS здесь составлял около 50 к/с.
Spider-Man Remastered запустилась в 720p с очень низким пресетом. Средняя производительность в ней равнялась 40 к/с.
Игра PUBG шла в 1080p c пресетом Very Low. В среднем в ней можно надеяться на 95-105 к/с.
Fortnite запускалась в Full HD на настройках графики Low. Средняя частота кадров в этой игре доходила до 120 к/с.
В Hogwarts Legacy на настройках графики Low в 1080p удалось получить всего 20 с лишним кадров в секунду. С FSR1 UQ средняя производительность составляла 50 к/с.
The Witcher 3 шла с низким пресетом в 1080p. Средняя частота кадров здесь была выше 50 к/с.
RUST запускалась в 1080p с графикой Medium. В среднем производительность в этой игре составляла 55 к/с.
В Valorant в 1080p с высоким пресетом в среднем удалось получить больше 200 к/с.
Вывод
GeForce GTX 680 всё ещё может сегодня тянуть киберспортивные игры и старые игры. Причём очень даже хорошо.
Характеристики игровой сборки:
- процессор AMD Ryzen 7 5800X3D;
- видеокарта Nvidia GeForce GTX 680 2GB - Asus DirectCU II;
- оперативная память 32GB DDR4 3600MHz (4x8GB CL14);
- операционная система Windows 11 Pro;
- SSD 1 WD Blue SN550 1TB;
- SSD 2 WD Blue 1TB 3D NAND SATA;
- SSD 3 Kingston A400 480GB;
- HDD 1 WD Red 2TB 7200rpm;
- HDD 2 Seagate Exos 12TB 7200rpm;
- материнская плата MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI;
- блок питания Corsair HX1200 80+ Platinum;
- корпус Phanteks ECLIPSE P500A.