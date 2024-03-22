GeForce GTX 950 2 ГБ проверили в современных играх

Alan Wake 2 запускалась в 720p с низким пресетом, FSR 2. В среднем в ней удалось получить 12 к/с.

В игре Battlefield 2042 на низких настройках графики в 720p средняя частота кадров составляла 41 к/с.

COD Warzone 3 шла в 720p с пресетом Minimum. Средний FPS в ней равнялся 48.

Counter-Strike 2 запускалась уже в Full HD и с пресетом Low. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 135 к/с.

Cyberpunk 2077 тестировалась в 720p с пресетом Low, FSR 2.1 Quality. В среднем в этой игре частота кадров составляла 41 к/с.