GeForce GTX 950 2 ГБ проверили в современных играх

Опубликовано 22 марта 2024, 06:45
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GeForce GTX 950 2 ГБ проверили в современных играхВот чего вы можете от неё ожидать
На YouTube-канале EDWARD Gaming в одном из выпусков протестировали игровую производительность видеокарты GTX 950 2 ГБ.
Alan Wake 2 запускалась в 720p с низким пресетом, FSR 2. В среднем в ней удалось получить 12 к/с.
В игре Battlefield 2042 на низких настройках графики в 720p средняя частота кадров составляла 41 к/с.
COD Warzone 3 шла в 720p с пресетом Minimum. Средний FPS в ней равнялся 48.
Counter-Strike 2 запускалась уже в Full HD и с пресетом Low. Средняя производительность в этой игре находилась на уровне 135 к/с.
Cyberpunk 2077 тестировалась в 720p с пресетом Low, FSR 2.1 Quality. В среднем в этой игре частота кадров составляла 41 к/с.
С этими и другими результатами тестирования подробнее вы можете ознакомиться ниже.
Вывод
В целом во всех играх в 1080p, 900p или 720p вы можете ожидать от GTX 950 в среднем 51 к/с.
Характеристики игровой сборки:
- процессор Intel Core i9 10900F 5.2GHz;
- видеокарта GeForce GTX 950;
- оперативная память DDR4 16GB Corsair Vengeance PRO 3000Mhz (2X8GB);
- материнская плата ASUS ROG Strix B560-A;
- SSD Kingston 240GB A400;
- HDD 8TB WD Purple WD82PURZ 256MB Cache, 4TB WD Purple WD40PURZ 64MB Cache;
- блок питания Corsair CV650 80 Plus Bronze;
- операционная система Windows 10 Pro Build 19042.
Источник:EDWARD Gaming
Автор:Валерия Филимонова
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