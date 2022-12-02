GeForce RTX 3060 на 8 ГБ или 12 ГБ? Раскрыта разница в производительности

В RTX 3060 8 ГБ изменился не только объём памяти. NVIDIA пришлось уменьшить и ширину шины (со 192-битной до 128-битной). Это влияет на пропускную способность памяти и, как следствие, может повлиять на производительность в играх.

Обзорщики тестировали карту в разрешениях 1440p и 1080p в 12 играх. При разрешении 1080p разница в производительности между 12-ГБ и 8-ГБ моделями достигает 17%. При более высоком разрешении разрыв увеличивается на 1% в пользу исходной модели на 12 ГБ.