GeForce RTX 3060 на 8 ГБ или 12 ГБ? Раскрыта разница в производительности

16:34, 02 декабря 2022
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GeForce RTX 3060 на 8 ГБ или 12 ГБ? Раскрыта разница в производительностиПокупать ли более дешёвую?
Обзорщики протестировали образец видеокарты GeForce RTX 3060 с 8 ГБ памяти. Результаты сравнили с показателями 12-ГБ версии модели.
Фото: Flickr
В RTX 3060 8 ГБ изменился не только объём памяти. NVIDIA пришлось уменьшить и ширину шины (со 192-битной до 128-битной). Это влияет на пропускную способность памяти и, как следствие, может повлиять на производительность в играх.
Обзорщики тестировали карту в разрешениях 1440p и 1080p в 12 играх. При разрешении 1080p разница в производительности между 12-ГБ и 8-ГБ моделями достигает 17%. При более высоком разрешении разрыв увеличивается на 1% в пользу исходной модели на 12 ГБ.