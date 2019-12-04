Геймеры начали переходить на процессоры AMD

По состоянию на конец ноября, CPU от AMD установлены у 20,5% пользователей. В августе, например, этот показатель был равен 18,95%. У большинства геймеров компьютеры работают на четырёхъядерных процессорах (51,16%) с тактовой частотой от 3,3 до 3,69 ГГц (21,45%).

Интересно, что рост продукции от AMD наблюдается и в сегменте видеокарт. GPU «красных» стало на 0,49% больше, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, лидером остаётся NVIDIA: видеокарты компании установлены у 79,5% пользователей Steam. Наиболее популярным чипом является GeForce GTX 1060 (15,16%).

Что касается оперативной памяти, то у большинства геймеров имеется 16 ГБ (37,96%). 35,29% игроков обходятся и 8 ГБ.