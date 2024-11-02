Гендиректор Intel назвал TSMC «потрясающей» на фоне слухов о лишении скидки

Опубликовано 02 ноября 2024, 13:301 мин.
Гендиректор Intel назвал TSMC «потрясающей» на фоне слухов о лишении скидкиИ говорит, что компания все еще ждет денег на CHIPS Act
На недавнем созвоне по итогам квартала генеральный директор Intel Пат Гелсингер выразил оптимизм относительно будущего компании, несмотря на сложный квартал. Акции Intel выросли почти на 7% в послепродажной торговле, хотя компания столкнулась со значительными расходами в размере 15,9 миллиарда долларов из-за списания запасов и разочаровывающих результатов своего подразделения Mobileye по автономному вождению. Не обошел стороной Гелсингер и TSMC, которая, по сообщениям СМИ, лишила Intel большой скидки на свою продукцию.
Гелсингер также подчеркнул важность Закона о полупроводниках (CHIPS Act) США, заявив, что хотя администрация Джо Байдена выделила 8,5 миллиарда долларов для Intel, компания еще не получила никаких средств, что значительно задерживает ее производственные инициативы. Он акцентировал внимание на необходимости более быстрого выполнения, отметив, что Intel инвестировала 30 миллиардов долларов в производство в США с момента принятия Закона более двух лет назад.
Кроме того, Гелсингер похвалил TSMC, назвав компанию «потрясающей» и подчеркнув ее ключевую роль в проектах Intel по искусственному интеллекту. Он признал сложные отношения с TSMC, балансирующие между конкуренцией и сотрудничеством.