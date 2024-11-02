Гендиректор Intel назвал TSMC «потрясающей» на фоне слухов о лишении скидки

И говорит, что компания все еще ждет денег на CHIPS Act

На недавнем созвоне по итогам квартала генеральный директор Intel Пат Гелсингер выразил оптимизм относительно будущего компании, несмотря на сложный квартал. Акции Intel выросли почти на 7% в послепродажной торговле, хотя компания столкнулась со значительными расходами в размере 15,9 миллиарда долларов из-за списания запасов и разочаровывающих результатов своего подразделения Mobileye по автономному вождению. Не обошел стороной Гелсингер и TSMC, которая, по сообщениям СМИ, лишила Intel большой скидки на свою продукцию.