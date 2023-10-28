Гендиректор Intel не верит, что Windows-компьютеры откажутся от x86-процессоров, как сделала Apple

«Arm и альтернативы Windows, как правило, занимают довольно незначительное место в бизнесе ПК», - сказал он во время телефонного разговора с инвесторами в четверг по поводу прибыли за третий квартал.

Эта точка зрения контрастирует с недавней оценкой Microsoft, согласно которой доля Arm на рынке ПК вырастет с 14% до 25% к 2027 году. Точка зрения Гелсингера также заметно отличается от философии бывшего генерального директора Intel Энди Гроува.

Несмотря на свою оценку, Гелсингер отметил, что Intel Foundry Services открыта к сотрудничеству с чипмейкерами для производства чипов на базе Arm, подчеркнув стратегическое партнерство Intel с Arm, о котором было объявлено ранее в этом году.