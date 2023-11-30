Гендиректор Nvidia: США нужно 20 лет на «импортозамещение» микросхем

Хуанг подчеркивает запутанность глобальных цепочек поставок, отвергая идею независимости цепочек поставок как неосуществимую в течение ближайших одного-двух десятилетий. Учитывая, что Байден выступает за принятие закона о стимулировании отечественного производства чипов, график Хуанга говорит о том, что перед ним стоит серьезная задача.

Nvidia повторяет мнение других технологических гигантов, поскольку отрасль решает сложную задачу по изменению глобальной динамики производства. Поскольку Европа также присоединяется к стремлению к локализации производства чипов, последствия этого откровения выходят за рамки границ одной страны.

Тем временем Хуанг подтверждает приверженность Nvidia китайскому рынку, несмотря на экспортные ограничения. Компания разрабатывает новые ускорители, соответствующие нормативным требованиям США, чтобы возобновить работу в Китае, балансируя между глобальными бизнес-интересами и соображениями «национальной безопасности США».