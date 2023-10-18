Генеральный директор производителя процессоров «Байкал» объяснил ситуацию с банкротством компании

Генеральный директор производителя процессоров «Байкал» объяснил ситуацию с банкротством компанииВот как обстоит всё на самом деле
Ведущий YouTube-канала Максим Горшенин узнал у генерального директора Baikal Electronics Андрея Евдокимова о нынешней ситуации с этой компанией.
Генеральный директор «Байкала» отметил, что сейчас компания начала разработку контроллеров на архитектуре RISC-V. Скорее всего, в следующем году уже получится что-нибудь показать.
Также на сегодняшний день есть ещё много вопросов, которые не решены и которые не дают компании дойти до разработки серверных ARM-процессоров. Для их создания необходим также софт, и это следующая большая проблема.
По словам генерального директора, развития архитектуры ожидать точно стоит. Есть и энтузиасты, и компании, которые активно инвестируют. Поэтому эксперименты однозначно проводиться будут.
Также Baikal Electronics сейчас набирает людей для работы в рамках проекта, связанного с искусственным интеллектом. Компания может предложить самые разные направления работы для инженеров, заинтересованных в создании чипа на RISC-V и других продуктов.