Генеральный директор производителя процессоров «Байкал» объяснил ситуацию с банкротством компании

Генеральный директор «Байкала» отметил, что сейчас компания начала разработку контроллеров на архитектуре RISC-V. Скорее всего, в следующем году уже получится что-нибудь показать.

Также на сегодняшний день есть ещё много вопросов, которые не решены и которые не дают компании дойти до разработки серверных ARM-процессоров. Для их создания необходим также софт, и это следующая большая проблема.