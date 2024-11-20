Германия назвала «диверсией» повреждение подводного интернет-кабеля

Писториус считает, что повреждения кабелей, вероятно, являются «актом саботажа», отметив, что маловероятно, что якоря, сброшенные с кораблей, могли бы нанести такой ущерб. Хотя он признал, что на данный момент нет твердых доказательств саботажа, министр подчеркнул необходимость дальнейшего расследования.

Германия и Финляндия начали совместное расследование инцидентов. Заявление обеих стран также не осталось без упоминания России. Теперь её назвали «угрозой европейской безопасности», но прямых обвинений не было предъявлено на момент написания материала.