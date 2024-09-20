Компьютеры
Опубликовано 20 сентября 2024, 15:00
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Германия создаст первый в мире мобильный квантовый компьютер к 2027 году

Благодаря гранту в 39 миллионов долларов
Агентство кибербезопасности Германии Agentur Cyberagentur выделило грант в размере 39 миллионов долларов четырем компаниям на разработку первого в мире мобильного квантового компьютера к 2027 году. Этот амбициозный проект направлен на развитие «обороны, безопасности и гражданских приложений».
Германия создаст первый в мире мобильный квантовый компьютер к 2027 году
© Ferra

Грант, крупнейший за всю историю агентства, поддерживают компании Quantum Brilliance, ParityQC, Oxford Ionics и neQxt. Quantum Brilliance будет использовать свой опыт в миниатюрных квантовых чипах с использованием NV в синтетических алмазах, которые не требуют экстремального охлаждения.

ParityQC разрабатывает ParityOS, масштабируемую квантовую архитектуру для эффективной обработки сложных алгоритмов.

Oxford Ionics развивает технологию электронного управления кубитами для компактных и высокопроизводительных квантовых чипов.

Немецкий стартап neQxt работает над модульной и масштабируемой технологией ловушек ионов.

Мобильный квантовый компьютер обещает преобразовать различные отрасли, помимо оборонной, включая финансы, цепочки поставок и научные исследования, обеспечивая квантовые вычисления на месте в режиме реального времени, пишут СМИ.