Германия создаст первый в мире мобильный квантовый компьютер к 2027 году

Германия создаст первый в мире мобильный квантовый компьютер к 2027 годуБлагодаря гранту в 39 миллионов долларов
Грант, крупнейший за всю историю агентства, поддерживают компании Quantum Brilliance, ParityQC, Oxford Ionics и neQxt. Quantum Brilliance будет использовать свой опыт в миниатюрных квантовых чипах с использованием NV в синтетических алмазах, которые не требуют экстремального охлаждения.
ParityQC разрабатывает ParityOS, масштабируемую квантовую архитектуру для эффективной обработки сложных алгоритмов.
Oxford Ionics развивает технологию электронного управления кубитами для компактных и высокопроизводительных квантовых чипов.
Немецкий стартап neQxt работает над модульной и масштабируемой технологией ловушек ионов.
Мобильный квантовый компьютер обещает преобразовать различные отрасли, помимо оборонной, включая финансы, цепочки поставок и научные исследования, обеспечивая квантовые вычисления на месте в режиме реального времени, пишут СМИ.