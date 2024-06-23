Gigabyte представила GeForce RTX 4070 со скрытым разъемом

Опубликовано 23 июня 2024, 12:13
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Gigabyte представила GeForce RTX 4070 со скрытым разъемомИ кулером WindForce Max
Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая может похвастаться скрытым 16-контактным разъемом питания и системой охлаждения WindForce Max. Эта модель поставляется с заводским разгоном до 2655 МГц, обеспечивая прирост +45 МГц по сравнению с эталонной моделью. При этом сохраняются те же характеристики ядра: 8448 ядер CUDA, 16 ГБ памяти GDDR6X и 256-битный интерфейс.
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Среди ключевых особенностей - NVvidia DLSS 3, тензорные ядра четвертого поколения и RT-ядра третьего поколения для улучшенной трассировки лучей. Трехслотовая карта размером 331x136x55,5 мм оснащена массивным радиатором, девятью медными тепловыми трубками и большой медной пластиной. Тройная система вентиляторов включает сквозной вырез для лучшего потока воздуха.
Отличительной особенностью является скрытый 16-контактный разъем. Эта конструкция улучшает прокладку кабелей и устраняет необходимость в дополнительных зазорах, пишут СМИ.
Цена еще не объявлена.