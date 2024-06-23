Gigabyte представила GeForce RTX 4070 со скрытым разъемом

И кулером WindForce Max

Gigabyte представила видеокарту GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая может похвастаться скрытым 16-контактным разъемом питания и системой охлаждения WindForce Max. Эта модель поставляется с заводским разгоном до 2655 МГц, обеспечивая прирост +45 МГц по сравнению с эталонной моделью. При этом сохраняются те же характеристики ядра: 8448 ядер CUDA, 16 ГБ памяти GDDR6X и 256-битный интерфейс.