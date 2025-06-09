Gigabyte представила ПК с RTX 5090 и 768 ГБ оперативной памяти

Особенность системы — 768 ГБ оперативной памяти DDR5. Это позволяет запускать крупные ИИ-модели не только на видеокарте, но и в памяти самого ПК. Также установлены два быстрых SSD: один — на 2 ТБ для обычной работы, второй — 320 ГБ для интенсивных ИИ-задач.