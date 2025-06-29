​​Gigabyte ускорила игры до 35% для новых материнских плат на Intel Z890

Ultra Turbo Mode работает с новыми процессорами Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) и предлагает три уровня ускорения:

LV1 — основан на фирменной технологии Intel 200S Boost,

LV2 — включает дополнительные настройки от Gigabyte для повышения производительности,

LV3 — максимальный режим, использующий все возможности системы.

Функция оптимизирует работу процессора, памяти и энергопитания, улучшая внутренние связи между компонентами. Обновление BIOS уже доступно бесплатно на официальном сайте Gigabyte для всех материнских плат Z890 (их около 20 моделей). Лучше всего Ultra Turbo Mode работает с процессорами Core Ultra 9 285K, Ultra 7 265K и Ultra 5 245K.