Гигафабрика Илона Маска получит суперкомпьютеры для ИИ

Гендиректор Supermicro Чарльз Лян выразил энтузиазм по поводу того, что Маск использует их решение для жидкостного охлаждения, подчеркнув его потенциал для значительного снижения энергопотребления в центрах обработки данных с искусственным интеллектом.

Маск рассказал о предстоящей мощности объекта в 130 мегаватт с планами расширения до 500 МВт. Кластер Tesla предназначен для расширения возможностей функции полного автопилота Tesla, а суперкомпьютер xAI поддерживает GrokAI, ИИ-чатбот для подписчиков X Premium.

Оба суперкомпьютера должны быть запущены в течение нескольких месяцев.