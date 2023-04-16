Гигантский MacBook Air может увидеть свет совсем скоро

Гигантский MacBook Air может увидеть свет совсем скороКонец весны – лето этого года
Согласно последним сообщениям, предстоящий 15-дюймовый MacBook Air будет оснащен процессором, эквивалентным текущему чипу M2 компании. Источники предполагают, что устройство уже прошло тестирование на совместимость со сторонними приложениями App Store, что указывает на близость релиза.
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Engadget сообщает, что устройство оснащено восьмиядерным процессором, десятиядерным GPU и 8 ГБ оперативной памяти, причем спецификации указывают на чипсет M2, а не на ранее ожидаемый M3.
Одна из наиболее примечательных деталей заключается в том, что 15-дюймовый MacBook Air будет иметь разрешение дисплея на одном уровне с 14-дюймовым MacBook Pro.
Марк Гурман из Bloomberg предполагает, что, хотя ноутбук, оснащенный чипом M2, возможно, не является серьезным изменением в линейке Mac, более значительные изменения произойдут с выходом чипа M3. Дата выхода 15-дюймового MacBook Air в настоящее время не определена, хотя Гурман ранее предполагал, что он может появиться где-то между концом весны и летом этого года.