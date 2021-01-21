Компьютеры
Сегодня 14:24
Глава Apple подарил Трампу Mac Pro
Правда, без монитора и колёсиков
Помните дорогущий Mac Pro в виде тёрки для овощей? Как оказалось, такой есть у Дональда Трампа. И не из магазина, а из рук главы Apple — Тима Кука. Американцы обратили на этот факт пристальное внимание.
Как пишет The Verge, Тим Эппл, как Кука однажды прозвал Трамп, подарил бывшему президенту США Mac Pro стоимостью $5999. Это стало ясно из сегодняшнего финального финансового отчёта Трампа.
Это компьютер описывается как первый Mac Pro, изготовленный на предприятии Flex Factory в Техасе. Правда, как уточняет The Verge, данный завод на самом деле производит Mac Pro с 2013 года.
Отмечается, что Трампу подарили базовую версию компьютера. В комплекте с ней не шло ни монитора, ни колёсиков.