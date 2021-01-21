Глава Apple подарил Трампу Mac Pro

Как пишет The Verge, Тим Эппл, как Кука однажды прозвал Трамп, подарил бывшему президенту США Mac Pro стоимостью $5999. Это стало ясно из сегодняшнего финального финансового отчёта Трампа.

Это компьютер описывается как первый Mac Pro, изготовленный на предприятии Flex Factory в Техасе. Правда, как уточняет The Verge, данный завод на самом деле производит Mac Pro с 2013 года.

Отмечается, что Трампу подарили базовую версию компьютера. В комплекте с ней не шло ни монитора, ни колёсиков.