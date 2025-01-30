Глава ASML: дешевый ИИ типа DeepSeek увеличит, а не уменьшит спрос на чипы

Компания ASML, ключевой поставщик оборудования для производства микросхем, сообщила о высокой прибыли за четвертый квартал и объеме заказов на 37,4 миллиарда долларов, ослабив опасения инвесторов, что дешевый DeepSeek может замедлить рост расходов на полупроводники.

Несмотря на недавнее падение фондового рынка, на котором Nvidia потеряла почти 600 миллиардов долларов, Фуке не видит снижения спроса на чипы ИИ со стороны крупных поставщиков облачных вычислений, таких как Microsoft, Amazon и Google.