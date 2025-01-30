Глава ASML: дешевый ИИ типа DeepSeek увеличит, а не уменьшит спрос на чипы

Опубликовано 30 января 2025, 16:141 мин.
Глава ASML: дешевый ИИ типа DeepSeek увеличит, а не уменьшит спрос на чипыМногие думают наоборот
Генеральный директор ASML Кристоф Фуке считает, что недорогие модели ИИ, такие как китайский новый DeepSeek R1, скорее увеличат спрос на чипы ИИ, чем уменьшат его. В интервью CNBC он заявил, что повышение доступности ИИ может привести к появлению большего числа приложений, что будет способствовать долгосрочному спросу на чипы.
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Компания ASML, ключевой поставщик оборудования для производства микросхем, сообщила о высокой прибыли за четвертый квартал и объеме заказов на 37,4 миллиарда долларов, ослабив опасения инвесторов, что дешевый DeepSeek может замедлить рост расходов на полупроводники.
Несмотря на недавнее падение фондового рынка, на котором Nvidia потеряла почти 600 миллиардов долларов, Фуке не видит снижения спроса на чипы ИИ со стороны крупных поставщиков облачных вычислений, таких как Microsoft, Amazon и Google.